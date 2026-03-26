スバルの「2人乗り“ロードスター”SUV」に注目！2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、各自動車メーカーが提案する未来のコンセプトカーたちが大きな注目を集めました。こうした華やかなイベントの歴史を振り返ってみると、当時は大きな反響を呼びながらも、さまざまな事情によって市販化まで辿り着かなかったモデルが存在します。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「2人乗り“ロードスター”