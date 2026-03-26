ペットを飼っている家庭もあるでしょうが、それには家族全員の同意が必要になるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの場合、子どもがちょっと変わったペットを飼いたいそう。でも旦那さんが……。他のママたちにこんな相談がありました。『子どもが「ペットを飼いたい」と言うので、ペットショップに。犬・猫・鳥・うさぎなど、どの種類か検討をつけてから飼い方を調べて、本当にお世話ができるのか考えることは伝えて