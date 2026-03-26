BTOパソコンメーカーのサイコムが、Intelの新デスクトップ向けプロセッサー「Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plusシリーズ」搭載モデルの販売を3月26日より開始した。 【画像あり】新CPUを搭載したモデル3種 今回ラインナップに追加されたCPUは、「Intel Core Ultra 7 270K Plus」、「Intel Core Ultra 5 250K Plus」、「Intel Core Ultra 5 250KF Plus」の3モデルだ。 標準搭載機種