私はトモヨ。夫のタイチと結婚してしばらくは、賃貸アパートを借りて2人で暮らしていました。もともと私は外で働くのが向いていません。どの職場でも人間関係に疲れてしまうし、ツラい思いをしてまで働きたくないんです。最後の仕事を辞めてからは、気づけば専業主婦の生活が続いていました。ところがタイチの収入もそこまでよくないため、家計は常にギリギリ……。そんな生活が続くうち、タイチが「俺の実家で両親と同居しよう」