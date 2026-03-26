福岡県警小倉北署は26日、北九州市小倉北区三郎丸3丁目13番付近の河川内で同日午後6時30分ごろ、イノシシの目撃情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「絶対に近づかない。エサを与えない。身の安全の確保を徹底するなどしましょう」と注意喚起している。