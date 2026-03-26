25日午後、南魚沼市でクマの目撃情報がありました。警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、25日午後2時すぎ、南魚沼市長崎付近を車で走行していた人から「子グマ1頭が歩いていた」と110番通報がありました。子グマは体長約50cmで、南魚沼市立上田小学校のグラウンドから道路を挟んで反対側へ歩いていったということです。 現場はJR塩沢駅から南東へ3kmほど離れた集落で、周辺に商店や住宅があることから警察は市