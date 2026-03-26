27日のプロ野球開幕を前に、広島市の銀行では建物にユニークな装飾をして広島東洋カープの勝利を後押しします。■もみじ銀行職員「シャカリキに勝利をもってコイ！」広島市中区のもみじ銀行本店では、カープ愛あふれる職員30人あまりが集結。気合十分で、大きなシートを窓に張り付けていきます。■行員やりとり「次がこれ！」「はーい」1時間ほどで、2階から5階の窓には、腕を広げてどんと構えるカ&