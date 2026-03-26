広島テレビで「テレビ派」のメインキャスターを務めた井上沙恵アナウンサーは、結婚を機に県外で生活するため、今年3月末で退社します。「テレビ派」最後の出演となった26日、番組内で視聴者の皆さんに感謝の言葉を述べました。 井上アナウンサーの挨拶 テレビ派を月曜から担当して1年半、そして改めて3年間、本当にありがとうございました。視聴者の皆さまに温かく見守っていただいたからこそ、3年間、毎日楽