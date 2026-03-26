札幌・厚別警察署は2026年3月26日、窃盗と建造物侵入の疑いで、札幌市厚別区に住む自動車整備業の男（69）を逮捕しました。男は2022年11月18日から21日までの間、北広島市のクリーニング店に侵入し、防犯カメラやビデオレコーダー、モニターなど計7点（時価合計約231万3280円相当）を盗んだ疑いが持たれています。2022年11月21日午前7時半ごろ、店の関係者から「防犯カメラの回線が切られ、ビデオレコ