野球解説者の武田一浩氏（60）が自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（22＝明大）の開幕投手に驚きの声を上げた。新人投手として球団76年ぶりの開幕投手を27日の西武戦（ZOZOマリン）で務める。明大時代に指導した武田氏は「毛利！は？知らなかった」と驚きを隠さなかった。母校の指導で学生時代の毛利を見てきた武田氏は「凄い真面目で素直」と評し、「技術的には大丈夫で、教