先行きの見えない中東情勢。アメリカとイランの停戦にむけた交渉は不透明感を増しています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、日本は26日石油の国家備蓄を放出。安定供給につながるでしょうか。■互いにのめない条件を…交渉は日本時間26日朝、アメリカのトランプ大統領は支持者らを前にイランへの軍事作戦の成果を強調しました。アメリカトランプ大統領「我々は誰も見たことがないほどの大きな勝利を収めている」「イラン