元フードファイター・ジャイアント白田（46）が26日までに更新されたYouTube「ABEMAニュース【公式】」に出演し、全盛期の年収事情を明かす場面があった。01年にテレビ東京「TVチャンピオン」全国大食い選手権でデビューした白田。大食いブームをけん引したが、その裏側では過酷な訓練があったという。「トレーニングは1人でやる孤独な作業なので、おもんない。胃の容量はマックスで12.5リットル」と明かした。また「食べ方