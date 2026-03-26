58年の歴史を刻んできた「西武渋谷店」。2026年9月に営業を終了することが、25日発表されました。【写真を見る】富士山も一望！進化する「屋上遊園」西武渋谷店 58年の歴史に幕閉店するのは、売り上げの6割を担う、販売のメインである「A館」と「B館」で、「ロフト館」や無印良品が入る「モヴィーダ館」は営業を続ける方針だということです。女性「小さいころ（親に）連れてってもらった特別な場所で、なくなっちゃうのは寂し