【パリ共同】フランスのレスキュール経済・財務相は26日、先進7カ国（G7）財務相とエネルギー相、中央銀行総裁による会合を30日に開くとラジオ番組で明らかにした。原油高対策を協議する。フランスメディアが伝えた。