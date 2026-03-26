女優のん（32）が26日、東京・港区のサントリーホールで行われた「東北ユースオーケストラ演奏会2026」に出演し、平和への願いを込めて4編の詩を朗読した。2023年に71歳で他界した坂本龍一さんが東日本大震災で被災した東北の復興支援を目的に2013年に始めた演奏会。これまで東京公演は吉永小百合（81）が出演してきたが、スケジュールの都合で欠席。東北公演を中心に18年から出演してきたのんが、吉永から指名を受けて務め上