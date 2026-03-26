村上信五（ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ）と神田愛花がＭＣを務めるＭＢＳ・ＴＢＳ系「クイズ！昭和１００年プラス」が２６日、放送され、森田哲矢（さらば青春の光）、今井アンジェリカらが出演した。１５歳の時にＴＢＳ系「金八先生」でデビューした近藤真彦（６１）は、１６歳でＴＢＳの看板音楽番組「ザ・ベストテン」に初出演。１０位から順番に歌っていく生放送の番組で、「セットでずっと人が歌ってる時に見ていなきゃいけな