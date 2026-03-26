ソフトバンクの開幕投手を務める上沢直之投手（３２）が２６日、日本ハムとの開幕戦（２７日＝みずほペイペイ）に向けて意気込みを語った。準備は整った。もともと「春先は得意な方ではない」という上沢だが、ここまでの調整は順調。「十数年ぶりぐらいに春先に普通に投げられている感じがある。僕自身楽しみ」と自身への期待感を口にした。開幕戦は元チームメイトの伊藤との投げ合いとなる。右腕は「毎回楽しみにしているし