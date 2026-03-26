巨人の阿部慎之助監督（４７）が２６日、開幕投手を任せたドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）の背中を押した。阿部監督は、球団６４年ぶりの新人開幕投手となった竹丸に向けて「ルーキーだし、特別なものは求めてません。彼も彼なりにいい準備をしてきたと思うので、思い切って腕を振ることだけを考えて投げてほしいなと思います」とエールを送った。この日、本拠地で最終調整を終えた左腕は「まだ（緊張は）し