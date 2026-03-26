亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回の映像は、さつま町からです。雨の日にしか見られない、ホタルの幼虫の上陸。私も初めて撮影しました。 雨上がりのさつま町、川内川です。「ホタルの幼虫が撮影できるよ」と、いちき串木野市のカメラマン・中村吉文さんについていくと、カメラがずらり。 （中村吉文さん）「2年ぶりですね。去年もその前もダメでした」 日が暮れて、カメラマン