MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。3月24日（火）の放送では、4月22日（水）にリリースされるBlu-ray & DVD「宣誓〜個性や自由ではみ出し10年〜」を深堀りしていきました。新しい学校のリーダーズ――ライブの思い出を“Go W