21:00 ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月） 予想0.32%前回0.84%（前月比) 21:30 米新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21） 予想21.2万件前回20.5万件 米失業保険継続受給者数（03/08 - 03/14） 予想184.9万件前回185.7万件 22:00 南ア中銀政策金利（3月） 予想6.75%前回6.75% 27日 1:00 テイラー英中銀委員、イベント講演 ロジャーズ加中銀上級副総裁、金融政