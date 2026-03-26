Avata 360 DJIは、360度撮影に対応したカメラドローン「Avata 360」を発表した。8K/360度撮影が可能で、1インチ相当のセンサーを搭載。8K/60fpsのHDR動画撮影にも対応する。公式サイトと認定ストアで予約受付を開始しており、4月から地域ごとに順次発売を開始する。価格はドローン単体が77,330円、DJI RC 2のセットが116,380円、「Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)が159,830円、「Motion Fly Moreコンボ」が162,