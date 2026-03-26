今年１月６日に結婚を報告したＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが、旅行ショットを公開した。日比アナは２６日、自身のインスタグラムを更新。「たくさん冬したので、少し早めに夏してきました。帰ってきたら、春でした」と記し、ミラノ・コルティナ五輪取材を終え、休暇を利用してバカンスを楽しむ写真をアップ。「波の音を聞いて、心をほぐし太陽の光を浴びて、心にためる。そして、よく食べる。そして、よく寝る。休むこ