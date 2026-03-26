任期満了にともない5月に行われる県知事選挙をめぐって新たな動きです。立憲民主党県連の土田竜吾県議会議員が出馬する意向を周囲に伝えたことが関係者への取材で分かりました。土田竜吾県議は上越市出身で現在37歳。森裕子・参議院議員や梅谷守・前衆議院議員の秘書などを務め2023年に行われた県議選で初当選しました。関係者への取材で土田県議が任期満了にともない、ことし5月に行われる知事選に出馬する意向を周囲に伝えたこと