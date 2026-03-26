長年続いたデフレとゼロ金利がついに終了し、日本はインフレ＆金利のある世界に突入。お金に関するこれまでの常識がガラリと変わる可能性もあるので、早急に知識をアップデートしたい。そこで、今回は「インフレ時代の老後資金の考え方」を伝授！ これまで「年金があるから老後は安泰」と思っていた人も、目論見が外れて資金が不足するかもしれないので、今のうちから対策を考えておこう！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモ