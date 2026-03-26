中国スポーツメディアの直播吧によると、昨年11月15日の四川省都市サッカーリーグの試合終了後に審判に飛び蹴りしたとして省内の試合への5年間の出場停止を科された涼山好医生の日火瓦体（ワーティー・リーフオ）（20）への処分の範囲が全国に拡大された。日火瓦体は楽山味道非常との試合終了後、引き揚げる審判団に突進して飛び蹴りを見舞った。試合は3-3の引き分けで終了していたが、涼山は2人が退場、楽山も1人が退場する