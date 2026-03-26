中国外交部の林剣報道官は3月26日の定例記者会見で、トランプ米大統領が5月中旬に訪中する意向を示したことに関連して、「首脳外交は中米関係にとって、戦略をけん引する代替不可能な役割を果たす。中米双方はトランプ大統領の訪中問題について協議を続けている」と述べました。（提供/CGTN Japanese）