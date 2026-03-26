26日（木）にセリエA女子のプレーオフ・チャレンジ第3戦が行われ、関菜々巳が所属するブスト・アルシーツィオはキエリとアウェーで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を8位で終えたブスト・アルシーツィオ。プレーオフ準々決勝でRS1位のコネリアーノに敗れ、5位～12位を決めるプレーオフ・チャレンジへと進んだ。 RS5位のキエリ、RS9位のフィレンツェ、RS1