伝統・風情を守る道か、誰もが歩ける舗装された道か、有名な観光名所で議論されていたバリアフリーなどの問題に、ようやく1つの結論が出されました。【写真を見る】桜の名所「哲学の道」 舗装めぐる議論の結論は…「本物」の復元か「誰でも」の権利か山形純菜キャスター：観光名所や施設のバリアフリー化、伝統・風情をどう守り、そしてどう折り合いをつけるのか、日本の実情を見ていきます。対立が続いているのが、名古屋を代表す