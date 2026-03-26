厚生労働省のエイズ動向委員会（白阪琢磨委員長）は26日、2025年に新たに報告されたエイズウイルス（HIV）感染者は624人で、過去20年で最少だったと発表した。新たにエイズ患者と報告された人は266人。合計は890人で、3年ぶりに前年より減少した。HIVに感染しても、薬で治療すればエイズを発症しないが、発症してから報告された新規エイズ患者が合計のうちの3割を占めた。白阪氏は「HIV感染を早期に発見し、エイズの発症者がさ