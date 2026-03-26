中国大使館に侵入したとして逮捕された自衛官。事件当日までの足取りとともに、みえてきた人物像とは─。■防衛省、逮捕の自衛官“勤務態度や言動に問題なし”“現役の自衛官”村田晃大容疑者（23）が、東京港区にある中国大使館に侵入したとして逮捕・送検されました。現役自衛官・村田容疑者「大使に会いたかった。大使に意見を伝えて受け入れてもらえなければ、刃物で自決して驚かせようと思った」その人物像について、26日に防