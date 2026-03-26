【台北＝園田将嗣】台北地裁は２６日、台北市長時代に土地開発を巡って業者に便宜を図り、１７１０万台湾ドル（約８５００万円）の賄賂を受け取ったとして、収賄など４つ罪に問われた台湾民衆党の柯文哲（クォーウェンジョオー）前主席に対し、懲役１７年（求刑・懲役２８年６月など）と、６年間の公民権停止を言い渡した。若者らの支持が高い柯氏は、２０２４年の総統選に立候補して２６・４６％の得票率を集め、与党・民進党