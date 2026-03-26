3月26日までに、元AKB48でタレントの板野友美が自身のYouTubeチャンネルを更新。彼女が経営する会社の社員との社員旅行の様子をアップしたが、その豪遊ぶりが話題になっている。板野は、「【一棟貸し】2年ぶりに会社のメンバーと最高な温泉旅へ【静岡】」と題した動画をアップ。静岡県に向かう道中の車内から笑顔を見せ、動画がスタートした。「今回板野さんたちスタッフが向かったのは、静岡県伊豆市にある温泉旅館『おちあい