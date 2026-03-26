3月25日、福島県が公式サイトで、元TOKIOの城島茂と松岡昌宏から復興支援を今後も継続したいとの申し入れがあったことを公表し、話題となっている。「グループはすでに解散しているものの、『今後も引き続き福島県の復興に協力したい』との意向が示されたというのです。福島県庁に復興支援の窓口として開設されていた『TOKIO課』は名称変更となりましたが、窓口機能は維持され、両者の協力体制も変わらないと説明しています」