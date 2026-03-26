3月25日、バラエティ番組『有吉の壁』（日本テレビ系）が放送された。「2時間生放送SP」と題し、埼玉・西武園ゆうえんちからの生放送で、あいにくの大雨のなか、“壁芸人”たちが次々とコントを披露。俳優の笹野高史や工藤阿須加、元ロッテの里崎智也、でんじろう先生、そらジローなど多彩なゲストも登場し、番組を盛り上げた。そして、この生放送の中で結婚を発表したのが、ピン芸人の「もう中」こと、もう中学生。もう中が「