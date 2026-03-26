知的なムードと清潔感を醸し出してくれそうなブルーは、大人コーデの差し色としても挑戦しやすい頼れるカラー。この春は【ZARA（ザラ）】でも、一点投入でサマになりそうなブルー系トップスが豊作なんです。トレンドのポロ襟トップスや、存在感バツグンのブラウスなど、春コーデをセンスよくブラッシュアップできそうなブルー系トップスをリコメンド！ 鮮度を高めるポロ襟ニットカ