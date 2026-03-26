同じ日に保護施設にやってきた2匹の子猫。幸せになるまでのお話と、2匹のご縁が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万2000回を超え「野良ちゃんで過酷に生きてきた分、幸せになって欲しいです」「こんなに幸せにしてくださり、ありがとうございます」「お話しながら、ご飯食べる姿…可愛い」といったコメントが集まっています。 【動画：真冬に別々の場所で『同じ日に保護された２匹の子猫』→一緒に暮らすことになり…