猫が飼い主を見つめながら鳴く理由5つ 猫はただ何となく鳴いているのではなく、視線や行動を組み合わせながら気持ちを伝えようとしていることがあります。 特に飼い主をまっすぐ見ながら鳴くときは、「聞いてほしい」「気づいてほしい」という意識が強い場合が少なくありません。ここでは、よく見られる理由を5つ紹介します。 1.ごはんやおやつがほしい もっとも多いのは、ごはんやおやつを催促しているケースで