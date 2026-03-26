アイス & スイーツから「新商品」が続々と登場している【セブン-イレブン】。その中でも和風フレーバーのものは、心をほっこりと癒してくれそうでおすすめです。疲れが溜まっている時に、ストレス発散がてら味わってみませんか？ マカロンタイプのお手軽アイスから、ご褒美にぴったりなクレープまで、イチオシをご紹介します。 口の中で香ばしさ広がる「7プレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」