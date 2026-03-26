ピンと張られた真っ白な障子を見ると、なんだかウズウズしてしまう人もいるのではないでしょうか？それはどうやら猫ちゃんも同じようで…？そんな飼い主さんの目の前で障子にイタズラをする猫ちゃんの光景が、56万再生を超える話題に。投稿を見た人からは、「堂々とやってますね（笑）」「見ているこっちも気持ち良くなるほどの破り方ｗ」と感想が寄せられています。 【動画：障子の枠に登った猫→飼い主さんの『目の前』で…想像