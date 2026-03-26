驚きの金額が明らかに米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨む。ワールドシリーズ3連覇を目指すチームを現地で観戦するにはいくらかかるのか――米紙が調査結果を伝えている。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「家族4人でのドジャースタジアム訪問は現在、MLBで最も高額」との見出しで記事を掲載。ブックメーカー紹介サイト「ブッキーズ・ドット・コム」のビル・スペロス