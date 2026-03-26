元AKB48の板野友美がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGEL（ロールエンジェル）の松山玲菜が23日、自身のインスタグラムを更新。同日に発売された「週刊ヤングマガジン」(講談社)で自身初のソログラビアデビューを果たしたことを報告した。 【写真】画角に収まりきらないボリューム黒髪美女が迫力のタンクトップ姿 グラビアは2度目になるという松山。「1回目は2年前の17歳の時だっ