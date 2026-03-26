巨人にＦＡ加入した松本剛外野手（３２）＝前日本ハム＝が２６日、東京ドームでの開幕前日練習に参加。新天地で迎えるシーズンインを前に「やっと始まるな、という感じですね」と気持ちを高めた。開幕を見据えたオーダーで臨んだ２０日からの楽天３連戦（東京Ｄ）では３試合連続「２番・中堅」でスタメン。この日も打撃練習で快音、シートノックで堅実な守りを披露した。調整は順調。逆襲を期す２６年シーズンに向け「いいイメ