「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。加藤が「人生初」めて行ったファストフード・チェーンを明かした。綾菜は「カトちゃんが80代になってからは休みの日は私の運転で関東近辺の温泉巡りをしています」と書き始め「サービスエリアでカトちゃん人生初の『松屋』に行きました！松屋のラーメン初めてみました」とつづった。また、「毎年来てるこの宿。ついて