今秋に放送されるテレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』より、ティザービジュアル第2弾が公開された。【動画】『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』ティザーPVティザービジュアル第2弾では、「最高の相棒へ―」というコピーとともに、ダブルスで激戦を繰り広げる白石蔵ノ介、遠山金太郎、種ヶ島修二、大曲竜次が描かれた。2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開