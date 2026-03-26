【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）【映像】海外メディアも称賛！圧巻トラップ→極上シュートバイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、世界最高峰の舞台で特大のインパクトを残した。劇的な決勝ゴールを叩き込んだ若き至宝を、各国の海外メディアもこぞって絶賛している。日本時間3月26