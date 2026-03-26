緊迫するイラン情勢はガソリン価格に影響を及ぼしています。 【写真を見る】ガソリン価格の今後は？来週の価格は？ なぜ山形県はこんなに高い？ 県は農業者に燃料費の一部を支援（山形） 資源エネルギー庁によりますと、先週（16日時点）の山形県内レギュラーガソリンの平均小売価格は198円50銭となり、日本における史上最高値を更新しました。 今週は19日から始まった政府の補助金効果が表れ、23日時点で181円10銭