広島テレビの井上沙恵アナウンサーが、3月末で退社するのを前に、出身地・三原市の岡田吉弘市長が広島テレビを訪れ、はなむけの言葉を贈りました。 26日、広島テレビで退社の辞令交付式を終えた井上アナ。その場に現れたのは、三原市の岡田吉弘市長でした。 ■ 三原市岡田吉弘市長「三原市出身ということで、引き続きの応援に参りました」市長が激励品に選んだのは、三原市の伝統工芸品「三原だるま」です。願い事の