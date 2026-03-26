公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は２６日、４月から順次始まる大阪・関西万博１周年メモリアルイベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ」の詳細を発表した。４月１２日に万博記念公園で開催される「ＥＸＰＯ２０２５ ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」では、閉幕式で披露されたダンスパフォーマンスに「Ｆｕｔｕｒｅｓ」のアレンジを加え進化したパフォーマンス「ＥＸＰＯ２０２５ ＷｏｒｌｄＪｏｕｒｎｅｙ