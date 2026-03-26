中日は２６日、開幕戦の舞台となるマツダスタジアムで、約３時間のナイター練習を行った。打撃練習後に日没を待ち、照明がついたグラウンドでノックを行うなど、入念に準備。１５年ぶりのリーグ優勝へ、チーム一丸で好スタートを切る。練習後、空が真っ暗になったグラウンドで、井上監督が取材対応。開幕戦に向けて「いよいよ（始まる）。選手も、いい準備はできていると信じてるし、そう見えた。いいスタートを切りたい」と、